04.09.2020 - 09:51 |
Altın fiyatları canlı 2020 listesi: Gram - çeyrek altın fiyatı kaç lira?
Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenler için haftanın son işlem günündeki fiyatları haberimize ekledik. Eylül ayının ilk haftası sona ererken, son zamanlarda zirve rakamlara erişen altın fiyatları için büyük merak başladı. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarındaki son güncel durum...
Bugün altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Güncel altın fiyatlarına göre elindeki altını bozdurmak isteyen veya bir yenisini daha eklemek isteyen vatandaşlar için 3 Eylül Perşembe gününe ait altın fiyatlarını haberimizde ekledik.
Bugün gram altın fiyatı 462,56 TL'ye alınırken, 465,17 TL'ye satılıyor. Çeyrek altın 751,60 TL'ye alınırken, 761,30 TL'ye satılıyor. Yarım altının ise alış fiyatı 1.498,50TL iken, satış fiyatı 1.525,40 TL. Son olarak Tam altın fiyatı hakkında da bilgi almak isteyenler için tam altının alış fiyatı 2.997,00 TL iken, satış fiyatı 3.031,40 TL...
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Marmaris'te 4 yıldızlı otel yeniden mühürlendiMuğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde bulunun 4 yıldızlı bir otel, ruhsatı olmadığı gerekçesiyle daha önceden mühürlenmişti. Polisin denetiminde işletmenin mühür fekki yaparak müşteri aldığı ve faaliyetine devam ettiği tespit edilerek tekrar mühürlendi. 20 odada kalan 60'ı yerli ve çoğunluğu yabancı turist başka otele yerleştirildi.