Altın fiyatları haftayı kaç liradan tamamladı! Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 2020 yılı içerisinde tüm zamanların rekorunu kıran 24 ayar külçe altınıbn gram fiyatı 500 liranın üzerinde işlem görmüş, yürütülen para politikaları ve atılan adımlar kapsamında altın fiyatlarında yaşanan gerileme başlamış ve 450 lira seviyesinin altına kadar gerilemişti. Dünya genelinde etkili olan koronavirüs pandemisi altına olan talebi arttırmış aşılama çalışmalarının başlaması ile birlikte oluşan güven ortamı fiyatlarda düşüşlerin yaşanmasına neden olmuştu. İşte Altın fiyatlarında son durum...

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,93 azalışla 438,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, Cuma günü kapanışta çeyrek altın 710,00 lira, Cumhuriyet altını 2.908,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,93 düşüşle 438,20 liradan işlem gördü.

23 OCAK ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Hafta sonu günlerin Borsa İstanbul'un işleme kapalı olduğu günler içerisinde yer alıyor. Gram altın an itibariyle 441,73 TL alış 441,81 TL satış fiyatından işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 709,16 TL alış 725,41 TL satış fiyatından işlem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın Borsa İstanbul'un işleme kapalı olduğu dakikalarda 1.413,89 TL alış 1.450,81 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.925,30 TL alış 2.999,24 TL satış fiyatından işlem görüyor

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı 1.837 dolardan işlem görmeye devam ediyor