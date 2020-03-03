Altın fiyatları | Güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları

Haftanın ikinci gününde altın fiyatları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Mart ayının üçüncü gününde altın fiyatlarında yükseliş veya düşüş yaşandı mı? Son zamalarda yükselen altın fiyatları vatandaşları, günnden güne meraklandırıyor. Hediyelik veya yatırım amaçlı altın almak durumunda olanlar, altın fiyatları hakkında bilgi almak istiyor. Altın almak için altın fiyatlarının düşmesini bekleyenler, var olan altınını bozdurmak isteyenler ise altın fiyatlarında yükselişi bekliyor. Peki bugün altın alması gereken veya altın bozdurması gereken vatandaşlar için altın alış fiyatı ve altın satış fiyatı kaç lira? İşte altın haberleri hakkında güncel bilgileri öğrenmek isteyenler için gram aaltın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatlarını haberimizde derledik. 3 Mart 2020 Salı günü altın fiyatları son durum...

ALTIN FİYATLARI 3 MART 2020

GRAM ALTIN FİYATI : Alış 318,86 TL / Satış 318,93 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış 510,23 TL / Satış 521,76 TL

YARIM ALTIN FİYATI: Alış 1.017,27 TL / Satış 1.043,53 TL

TAM ALTIN FİYATI: Alış 2.104,70 TL / Satış 2.157,26 TL

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