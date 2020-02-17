Altın fiyatları kaç para? 17 Şubat bugün gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları merakla araştırılmaya başladı. Yeni haftanın ilk gününde gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı büyük merak konusu oldu. Altın fiyatları yükseldi mi? Altın fiyatları düştü mü? sorularına cevap aranıyor. İşte altının alış ve satış fiyatı...17 Şubat Pazartesi altın fiyatı...
Son dakika altın fiyatları gündemde merak edilen konular arasında. Haftanın ilk günü olan 17 Şubat Pazartesi günü altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, altın fiyatları ne kadar? arayışına geçti. Altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin sabırsızlıkla araştırdığı altın fiyatı bugün ne kadar? İşte gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatı haberimizde...
17 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 308,18 TL / Gram altın satış fiyatı 308,26 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 491,22 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 502,33 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 979,36 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.004,65 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Tam altın alış fiyatı 2.026,27 TL / Tam altın satış fiyatı 2.076,90 TL