23.02.2021 - 13:27 |
Altın fiyatları kaç para? Bugün gram altın fiyatı ne kadar? (23 Şubat 2021)
Altın fiyatları ile ilgili meraklı arayış sürüyor. Bugün gram altın fiyatının ne kadar olduğu sorgulanıyor. Haftanın ilk gününe göre ikinci gününde altın fiyatları biraz daha arttı. Peki gram altın fiyatı başta olmak üzere altın çeşitliliğinde fiyatlar ne durumda?
Altın alacak ve ya altın bozduracak olan vatandaşlar kar yapmak için doğru zamanı bekliyor. Son zamanlarda düşük devam eden fiyatlarda altına ilgi arttı. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altın fiyatları hakkında bilgilenmek istiyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar? Yarım ve tam altın kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor? İşte haftanın ilk gününde canlı - güncel altın fiyatları listesi haberimizde...
BUGÜNE AİT ALTIN FİYATLARI...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:408,95 TRY Satış Fiyatı:410,67 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:667,00 TRY Satış Fiyatı:683,00 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.333,00 TRY Satış Fiyatı:1.369,00 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.658,00 TRY Satış Fiyatı:2.730,00 TRY
Antalya'da vahşet! Engelli adama öldüresiye dayakAntalya'da evlerinin önünde park meselesi nedeniyle çıkan kavgada yüzde 90 engelli Mümin Kara yüzde 40 engelli eşi Emine Kara ile iki çocukları dövüldü. Yoğun bakıma alınan Mümin Kara'nın, sağ gözünün görme işlevini kaybedebileceği belirtildi. Aileyi darbeden A.Y.'nin, iddiaya göre elindeki soda şişesini göstererek “Hepinizi bu şişeye oturturum" diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü.