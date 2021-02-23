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23.02.2021 - 13:27 |

Altın fiyatları kaç para? Bugün gram altın fiyatı ne kadar? (23 Şubat 2021)

Altın fiyatları ile ilgili meraklı arayış sürüyor. Bugün gram altın fiyatının ne kadar olduğu sorgulanıyor. Haftanın ilk gününe göre ikinci gününde altın fiyatları biraz daha arttı. Peki gram altın fiyatı başta olmak üzere altın çeşitliliğinde fiyatlar ne durumda?

Altın fiyatları kaç para? Bugün gram altın fiyatı ne kadar? (23 Şubat 2021)

Altın alacak ve ya altın bozduracak olan vatandaşlar kar yapmak için doğru zamanı bekliyor. Son zamanlarda düşük devam eden fiyatlarda altına ilgi arttı. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler, altın fiyatları hakkında bilgilenmek istiyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın ne kadar? Yarım ve tam altın kaç liradan alınıyor, kaç liraya satılıyor? İşte haftanın ilk gününde canlı - güncel altın fiyatları listesi haberimizde...

BUGÜNE AİT ALTIN FİYATLARI...

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:408,95 TRY Satış Fiyatı:410,67 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:667,00 TRY Satış Fiyatı:683,00 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.333,00 TRY Satış Fiyatı:1.369,00 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.658,00 TRY Satış Fiyatı:2.730,00 TRY

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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