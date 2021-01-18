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18.01.2021 - 09:53 |

Altın fiyatları kaç para? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı 18 Ocak!

Bugün altın fiyatlarını yakından takip etmek isteyen vatandaşlar için güncel altın fiyatlarını haberimize ekledik. Gram, çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? oldu merakla araştırılıyor. Güncel rakamlara göre planını çizecek olanlara düşen altın fiyatları haberimizin devamında...

Altın fiyatları kaç para? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı 18 Ocak!

2020 Yılının Nisan ayında yükselişe geçen altın fiyatları yaz boyu dengesini korudu. Yeni yıla girmemizle birlikte sert düşüşe geçen altın fiyatları son zamanların en düşük rakamlarını yaşıyor. Özellikle yatırım olarak altın tercih etmek isteyenler için altın fiyatları makul durumda. Fakat var olan altınını bozdurmak isteyenler için rakamlar biraz düşük gelebilir. Peki bugün altın kaç liradan alınıyor, kaç liradan satılıyor? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları canlı 18 Ocak 2021...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:438,49 TRY Satış Fiyatı:440,80 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:715,00 TRY Satış Fiyatı:726,00 TRY

YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.429,00 TRY Satış Fiyatı:1.452,00 TRY

TAM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:2.850,00 TRY Satış Fiyatı:2.894,00 TRY

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Hesabına gelen para genç yazılımcının kâbusu olduİstanbul'da yazılım firması sahibi Mesut Haylar isimli vatandaş, müşterisi sandığı dolandırıcılar tarafından hesabına aktarılan para sonrası mahkemelik oldu. Mahkemede dolandırıcılıktan 'sanık' olarak yargılanacağını öğrenen Haylar, "Psikolojim bozuldu, evden çıkmaya korkar hale geldim" diye konuştu.
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