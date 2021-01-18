Altın fiyatları kaç para? Gram altın ve çeyrek altın fiyatı 18 Ocak!
Bugün altın fiyatlarını yakından takip etmek isteyen vatandaşlar için güncel altın fiyatlarını haberimize ekledik. Gram, çeyrek altın fiyatı başta olmak üzere, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? oldu merakla araştırılıyor. Güncel rakamlara göre planını çizecek olanlara düşen altın fiyatları haberimizin devamında...
2020 Yılının Nisan ayında yükselişe geçen altın fiyatları yaz boyu dengesini korudu. Yeni yıla girmemizle birlikte sert düşüşe geçen altın fiyatları son zamanların en düşük rakamlarını yaşıyor. Özellikle yatırım olarak altın tercih etmek isteyenler için altın fiyatları makul durumda. Fakat var olan altınını bozdurmak isteyenler için rakamlar biraz düşük gelebilir. Peki bugün altın kaç liradan alınıyor, kaç liradan satılıyor? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları canlı 18 Ocak 2021...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:438,49 TRY Satış Fiyatı:440,80 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:715,00 TRY Satış Fiyatı:726,00 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.429,00 TRY Satış Fiyatı:1.452,00 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:2.850,00 TRY Satış Fiyatı:2.894,00 TRY