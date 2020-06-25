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    25.06.2020 - 10:48 | | AA

    Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın...

    Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 389,8 liradan işlem görüyor.

    Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın...

     

    Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 388,1 liradan tamamladı.

    Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 389,8 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2.610 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 1.766 dolar seviyesinde bulunuyor.

    Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

    Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları, ABD'de büyüme ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri takviminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

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