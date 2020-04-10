10.04.2020 - 09:57 |
Altın fiyatları ne kadar? 10 Nisan canlı gram,çeyrek altın takip ekranı! İşte yarım ve tam altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşlar tarafından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bugün altın alacak veya bozduracak olanlar altın fiyatlarında yaşanan son değişimi görmek istiyorlar. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarındaki son durum merak konusu. İşte altın fiyatlarındaki son durum...
Altın fiyatları son durumu merak ediliyor.10 Nisan Cuma günü altın piyasasında yaşanan değişimler yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Gram altın satış fiyatı 362,37 TL'de işlem görüyor. Gram altının dışında çeyrek, yarım ve tam altındaki güncel durum ise merakla araştırılıyor. İşte 10 Nisan 2020 güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:357,50 TL / Satış Fiyatı:362,37 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı: 579,20 TL / Satış Fiyatı: 594,30 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:1.154,70 TL / Satış Fiyatı:1.188,60 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:2.309,50 TL / Satış Fiyatı:2.373,50 TL