05.10.2020 - 09:34 |
Altın fiyatları ne kadar? Bugün altın fiyatları düşer mi? İşte Gram, çeyrek altın fiyatı son dakika...
Yeni haftanın ilk gününe altın fiyatları nasıl bir giriş yaptı? 5 Ekim Pazartesi günü altın almak veya altın bozdurmak isteyen vatandaşları altının alış ve satış fiyatı hakkında bilgilenmek için arayışa koyuldu. Gram altın bugün alış Fiyatı:470,96 TL, satış Fiyatı ise 472,99 TL. Peki çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar?
Son zamanlarda yükselişiyle gündeme gelen altın fiyatlarındaki gidişat ne yönde? Haftanın ilk gününde büyük merak konusu olan altın fiyatlarının güncel durumunu haberimizde derledik. İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:471,09 TRY Satış Fiyatı:473,12 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:767,80 TRY Satış Fiyatı:774,40 TRY
YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.533,30 TRY Satış Fiyatı:1.547,00 TRY
TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.061,80 TRY Satış Fiyatı:3.082,10 TRY
Taksim'de akılalmaz manzara! 'Bir saati 15 lira'Taksim'de Ağustos ayında gündeme gelen değnekçiler yine ortaya çıktı. Aracını Gümüşsuyu Caddesi'nde park etmek isteyen Volkan Hacısüleymanoğlu ile değnekçiler arasında 1 Ağustos'ta park parası yüzünden tartışma çıkmış ve Hacısüleymanoğlu değnekçiler tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın üzerinden geçen kısa bir sürenin ardından değnekçiler yine ortaya çıktı.