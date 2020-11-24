Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl? (Canlı akış)

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmiyor. Son zamanlarda düşüşe geçen altın fiyatları bugün ne kadara alınıyor, ne kadara satılıyor bilgi edinmek isteniyor. Gün içinde altın fiyatlarını yakından takip etmek isteyen vatandaşlar için altın fiyatlarını haberimizde sıraladık. Aynı zamanda altın fiyatları canlı 2020 linkini de haberimize ekledik. İşte altın fiyatları alış - satış durumu ve güncel rakamlar...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI





Alış Fiyatı:463,68 TRY Satış Fiyatı:465,98 TRY

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:753,50 TRY Satış Fiyatı:771,20 TRY YARIM ALTIN FİYATI

Alış Fiyatı:1.507,50 TRY Satış Fiyatı:1.556,90 TRY

TAM ALTIN FİYATI





Alış Fiyatı:3.014,90 TRY Satış Fiyatı:3.076,40 TRY

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