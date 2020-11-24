24.11.2020 - 14:58 |
Altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatlarında grafik nasıl? (Canlı akış)
Altın fiyatları büyük ilgiyle araştırılmaya devam ediyor. Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? Bugün altın almak veya bozdurmak isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimize ekledik. Kimi hediyelik amaçlı altın fiyatlarını araştırırken, kimi yatırım amaçlı altın planı için güncel rakamları öğrenmek istiyor. Gün içinde anlık olarak değişkenlik gösterebilen altın fiyatlarının canlı akış linlikini haberimize ekledik. Altın fiyatları canlı 2020 linki üzerinden anlık gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarını öğrenebilmeniz mümkün...
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları ile ilgili araştırmalar hız kesmiyor. Son zamanlarda düşüşe geçen altın fiyatları bugün ne kadara alınıyor, ne kadara satılıyor bilgi edinmek isteniyor. Gün içinde altın fiyatlarını yakından takip etmek isteyen vatandaşlar için altın fiyatlarını haberimizde sıraladık. Aynı zamanda altın fiyatları canlı 2020 linkini de haberimize ekledik. İşte altın fiyatları alış - satış durumu ve güncel rakamlar...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:463,68 TRY Satış Fiyatı:465,98 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:753,50 TRY Satış Fiyatı:771,20 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.507,50 TRY Satış Fiyatı:1.556,90 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:3.014,90 TRY Satış Fiyatı:3.076,40 TRY