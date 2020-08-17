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    17.08.2020 - 11:06 | | AA

    Altın fiyatları ne kadar? İşte son durum...

    Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 464,7 liradan işlem görüyor.

    Altın fiyatları ne kadar? İşte son durum...

    Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe paralel sınırlı da olsa değer kaybeden gram altın, günü yüzde 0,1 azalışla 460,7 liradan tamamladı.

    Gram altın yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 464,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3.081 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.957 dolar seviyesinde bulunuyor.

    Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilim, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

    Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

    Uzmanlardan İstanbul depremi değerlendirmesi: Eli kulağındaİSTANBUL Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ile İstanbul Üniversitesi (İÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Gölcük Depremi?nden bu yana geçen 21 yılda olası İstanbul Depremi için risk oranının büyüdüğünü söylediler. İki bilim insanı Silivri?de geçen yıl meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ciddi bir uyarı olduğu konusunda birleşti.
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