Altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıyor satılıyor? 30 Ocak Kapalıçarşı GÜNCEL çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları kaç lira?

Altın fiyatlarında değişimler yaşanmaya devam ediyor. Dünya üzerinde yaşanan gelişmeler ve bölgesel hareketlilik piyasalara, piyasalar ise güvenli liman altına eğilim gösterince fiyatlarda değişimler yaşanıyor. Döviz kurlarında yaşanan değişimlerde altın fiyatlarının değişiklik göstermesine bir etken olarak gösterilebilir. Peki Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? 24 ayar külçe altının gramı ne kadar oldu?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,88 yükselişlşe 304,72 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 495,61 lira, Cumhuriyet altını 2.038,00 liradan satılırken, Tam Altın 2.049,12 liradan işlem görüyor.



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