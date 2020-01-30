30.01.2020 - 23:53 |
Altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıyor satılıyor? 30 Ocak Kapalıçarşı GÜNCEL çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları kaç lira?
Kapalıçarşı'da altın ne kadara alınıp ne kadara satılıyor sorusu yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Alıcısı ve satıcısı altında son dakika fiyatları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Yurt genelindeki birçok kişi gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı gibi soruların cevaplarına yanıt arıyor. İşte haftanın üçüncü günü itibariyle altın piyasalarındaki son durum ve son çeyrek altın, gram altın fiyatları...
Altın fiyatlarında değişimler yaşanmaya devam ediyor. Dünya üzerinde yaşanan gelişmeler ve bölgesel hareketlilik piyasalara, piyasalar ise güvenli liman altına eğilim gösterince fiyatlarda değişimler yaşanıyor. Döviz kurlarında yaşanan değişimlerde altın fiyatlarının değişiklik göstermesine bir etken olarak gösterilebilir. Peki Çeyrek altın fiyatlarında son durum ne? 24 ayar külçe altının gramı ne kadar oldu?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,88 yükselişlşe 304,72 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 495,61 lira, Cumhuriyet altını 2.038,00 liradan satılırken, Tam Altın 2.049,12 liradan işlem görüyor.
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