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    HaberlerEkonomi Haberleri Canlı altın fiyatları & Gram altın 400 lira sınırına dayandı! Çeyrek, Yarım, Tam alış satış fiyatları
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    15.07.2020 - 16:20 |

    Canlı altın fiyatları & Gram altın 400 lira sınırına dayandı! Çeyrek, Yarım, Tam alış satış fiyatları

    Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından ve vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ortasında 24 ayar külçe altının gram fiyatı tüm zamanların rekorunu kırarak 400 lira seviyesini aşarken yeni haftaya 399 lira seviyesinden başlamış dün ise kapanışta 398 liradan işlem görmüştü. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne? İşte canlı takip ekranı...

    Canlı altın fiyatları & Gram altın 400 lira sınırına dayandı! Çeyrek, Yarım, Tam alış satış fiyatları

    Tüm zamanların rekorunu geçtiğimiz haftanın ortasında kıran gram altın 400 lira bandını aştı. 396 lira ile bir önceki seferde rekor kıran gram altın 400 lira bandını aşarak rekor tazeledi ve son 9 yılın en yüksek seviyesini gördü. Haftaya 400 liranın altında başlayan gram altın dün ise hafta başına göre gerilemeye devam etti ve günü 398 lira seviyesinden tamamladı. Borsa İstanbul'un işleme kapalı olduğu bugün ise altın fiyatlarında yaşanan son değişim ve gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Tüm zamanların rekorunu geçtiğimiz haftanın ortasında kıran gram altın 400 lira bandını aştı. 396 lira ile bir önceki seferde rekor kıran gram altın 400 lira bandını aşarak rekor tazeledi ve son 9 yılın en yüksek seviyesini gördü. Haftaya 400 liranın altında başlayan gram altın fün ise hafta başına göre gerilemeye devam etti ve günü 398 lira seviyesinden tamamladı. Borsa İstanbul'un işleme kapalı olduğu bugün ise altın fiyatlarında yaşanan son değişim ve gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. 

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Borsa İstanbul'un işleme kapalı olduğu şu dakikalarda 24 ayar külçe altının gram fiyatı 399,11 TL alış 399,22 TL satış fiyatından işlem görüyor

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın 651,40 TL alış 658,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Kapalıçarşıda Yarım altın alış 1.298,70 TL alış 1.314,40 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın alış 2.675,60 TL satış 2.687,10 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor. 

    22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

    22 ayar bileziğin gram fiyatı 362,76 TL alış 376,79 satış fiyatından ilşlem görüyor

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    Manyetik yolu duyan denemek için geliyor!Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Yenice beldesi yakınlarındaki yoldan geçenler, vitesi boşa alınan araçlarının yokuş yukarı hareketini şaşkınlıkla izliyor. Halk arasında 'manyetik yol' olarak adlandırılan yolun özelliğini duyanlar, bölgeye gelip, araçlarıyla deneme yapıyor. Bölgede Devlet Su İşleri (DSİ) heyetinin inceleme yaptığını söyleyen, harita yüksek mühendisi Yılmaz Eren, "Nivelman ölçümlerinde anormal durum görmedik. Nivelman dediğimiz, aradaki kot farkını ölçen mesleki alet. Bununla yaptığımız ölçümlerde çok hafif eğim çıktı ki bu da normaldir. Burada algı yanılması var" dedi.
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