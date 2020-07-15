Canlı altın fiyatları & Gram altın 400 lira sınırına dayandı! Çeyrek, Yarım, Tam alış satış fiyatları

Tüm zamanların rekorunu geçtiğimiz haftanın ortasında kıran gram altın 400 lira bandını aştı. 396 lira ile bir önceki seferde rekor kıran gram altın 400 lira bandını aşarak rekor tazeledi ve son 9 yılın en yüksek seviyesini gördü. Haftaya 400 liranın altında başlayan gram altın dün ise hafta başına göre gerilemeye devam etti ve günü 398 lira seviyesinden tamamladı. Borsa İstanbul'un işleme kapalı olduğu bugün ise altın fiyatlarında yaşanan son değişim ve gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Tüm zamanların rekorunu geçtiğimiz haftanın ortasında kıran gram altın 400 lira bandını aştı. 396 lira ile bir önceki seferde rekor kıran gram altın 400 lira bandını aşarak rekor tazeledi ve son 9 yılın en yüksek seviyesini gördü. Haftaya 400 liranın altında başlayan gram altın fün ise hafta başına göre gerilemeye devam etti ve günü 398 lira seviyesinden tamamladı. Borsa İstanbul'un işleme kapalı olduğu bugün ise altın fiyatlarında yaşanan son değişim ve gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Borsa İstanbul'un işleme kapalı olduğu şu dakikalarda 24 ayar külçe altının gram fiyatı 399,11 TL alış 399,22 TL satış fiyatından işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 651,40 TL alış 658,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşıda Yarım altın alış 1.298,70 TL alış 1.314,40 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış 2.675,60 TL satış 2.687,10 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram fiyatı 362,76 TL alış 376,79 satış fiyatından ilşlem görüyor

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