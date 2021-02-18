18.02.2021 - 07:39 |
Altın fiyatları ne kadar oldu? 18 Şubat gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatlarında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında aşağı yönlü hareket sonrasında gram altın 400 TL'nin altına düştü. Çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ise merakla araştırılıyor. Peki 18 Şubat altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları ile ilgili gelişmeler gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında son durum merak ediliyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları haberde yer alıyor. İşte 18 Şubat altın fiyatları canlı takip sayfası...
18 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI
Gram altın alış fiyatı: 397,51 TL
Gram altın satış fiyatı: 397,60 TL
Çeyrek altın alış fiyatı: 643,19 TL
Çeyrek altın satış fiyatı:658,31 TL
Yarım altın alış fiyatı: 1.282,36 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.316,62 TL
Tam altın alış fiyatı: 2.653,17 TL
Tam altın satış fiyatı:2.721,81 TL