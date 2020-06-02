Altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Haziran Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları canlı takip ekranı

Altın fiyatlarında son durum vatandaşlar ve yatırımcısı tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Kapalıçarşının uzun bir süreden sonra açılmasının ardında haftanın ilk işlem gününü 380 lira seviyesinde tamamlayan 24 ayar külçe altının gram fiyatının hafta boyunca nasıl bir reaksiyon göstereceği büyük merak konusu! Bölgesel ve küresel gelişmelerinin yanı sıra dolar kurunda yaşanan değişikliklere göre de değişim gösteren 24 ayar külçe altının gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde günü 380 lira seviyesinden tamamladı. ABD'de artan şiddet olayları, corona virüs tehdidi ve Libya'da yaşanan gelişmeler ve Suriye'de yaşanan belirsizlik gibi birçok küresel ve bölgesel gelişmeler altın fiyatlarında değişimlerin yaşanmasına neden olabiliyor. Peki Altının gram fiyatı ne kadar? Çeyrek ve Yarım altın fiyatlarında son durum ne?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,05 azalışla 380,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 617,00 lira, Cumhuriyet altını 2.526,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 380,30 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alış fiyatı 379,68 TL'den işlem görürken satış fiyatı ise 379,78 liradan işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 619 lira alış 629 TL satış fiyatından işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.238,00 TL alış 1.262,10 TL satış fiyatından işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.536,90 TL alış 2.577,70 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

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