03.11.2020 - 12:36 |
3 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? Bugünkü gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatlarında son durum nedir?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Gram altın fiyatları geçtiğimiz hafta 500 TL üzerine çıkmıştı. İşte 2 Kasım çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları canlı takip ekranı...
Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 2 Kasım altın fiyatları son dakika gelişmeleri...
3 KASIM ALTIN FİYATLARI...
GRAM ALTIN
Gram altın alış fiyatı: 514,05 TL
Gram altın satış fiyatı: 514,15 TL
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek altın alış fiyatı: 820,13 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 838,55 TL
YARIM ALTIN
Yarım altın alış fiyatı: 1.635,13 TL
Yarım altın satış fiyatı: 1.677,09 TL
TAM ALTIN
Tam altın alış fiyatı: 3.383,03 TL
Tam altın satış fiyatı: 3.467,01 TL
BİLEZİK 22 AYAR
Bilezik 22 ayar alış fiyatı: 467,473 TL
Bilezik 22 ayar satış fiyatı: 467,74 TL
Alanya'da 30 yolculu tur teknesi alabora olduAntalya'nın Alanya ilçesinde içinde turistlerin bulunduğu tur teknesi alabora oldu. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu tur teknesindeki yolcuları kurtarmak için Sahil Güvenlik ekiplerinin de çalışması devam ediyor.