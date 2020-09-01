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    01.09.2020 - 11:28 | | AA

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 471,7 liradan işlem görüyor.

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 465 liradan tamamladı.

    Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 471,7 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 774 lira, Cumhuriyet altını da 3.163 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 1.990 dolar seviyesinde bulunuyor.

    Analistler, dolar endeksinin 6 gün üst üste düşerek 91,8 ile son 2 yılın en düşüğüne gerilemesinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

    Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

    Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.944 doların destek konumunda bulunduğunu, 2.000 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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