Altın fiyatları ne kadar oldu?

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşle 408,8 lirayla 22 Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyesine inen gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,5 altında 411,8 liradan tamamladı.

Gram altın, dolar kurundaki düşüşe paralel yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 410,4 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 667 lira, Cumhuriyet altını da 2.731 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 2,2 değer kaybederek 1 Aralık 2020'den bu yana en düşük seviye olan 1.785,1 doları görmesinin ardından, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.799 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu gelişmelerle artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

Yurt içinde, ekonomi yönetiminin piyasa dostu adımları ve Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ile dolar kurundaki düşüşün devam ettiğini vurgulayan analistler, dolar kurunun, yabancı finansal kuruluşların Türk lirası uzun pozisyonlarında hedef gösterdikleri 6,85 seviyesine inilebileceğini, bu durumda altının gram fiyatının düşüş eğilimini sürdürmesinin beklenebileceğini söyledi.

Analistler, yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'nin istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç, 1.770 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.1