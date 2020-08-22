22.08.2020 - 19:31 |
Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte hafta sonu ons, gram ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlarken çarşamba günü yeniden büyük bir düşüş yaşadı. Cuma günü gram altın, 457 liradan haftayı kapattı. İşte hafta sonu gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
Ağustos ayının başında tarihi rekor kıran altın fiyatları daha sonra düşüşe geçti. Geçen hafta başında hızla yükselişe geçen altın hafta ortasında yönünü yine aşağıya çevirdi. Peki hafta sonu altın fiyatları ne kadar?
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 457,04 TL Satış Fiyatı: 457,16 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 734,59 TL Satış Fiyatı: 751,77 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 1.464,59 TL Satış Fiyatı:1.503,55 TL
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı: 3.030,18 TL Satış Fiyatı:3.108,25 TL
ONS ALTIN
Alış: 1.940 Satış: 1.941
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