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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte hafta sonu ons, gram ve çeyrek altın fiyatları...
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    22.08.2020 - 19:31 |

    Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte hafta sonu ons, gram ve çeyrek altın fiyatları...

    Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başlarken çarşamba günü yeniden büyük bir düşüş yaşadı. Cuma günü gram altın, 457 liradan haftayı kapattı. İşte hafta sonu gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

    Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte hafta sonu ons, gram ve çeyrek altın fiyatları...

    Ağustos ayının başında tarihi rekor kıran altın fiyatları daha sonra düşüşe geçti. Geçen hafta başında hızla yükselişe geçen altın hafta ortasında yönünü yine aşağıya çevirdi. Peki hafta sonu altın fiyatları ne kadar?

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı: 457,04 TL Satış Fiyatı: 457,16 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı: 734,59 TL Satış Fiyatı: 751,77 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı: 1.464,59 TL Satış Fiyatı:1.503,55 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı: 3.030,18  TL Satış Fiyatı:3.108,25 TL

    ONS ALTIN 

    Alış: 1.940 Satış: 1.941

     22 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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