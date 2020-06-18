Altın fiyatları ne olacak, düşecek mi? İşte gram - çeyrek altın güncel durum

Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyenlerin merakla araştırdığı altın fiyatları ne kadar? Yaz mevsimi geldi ve düğün - nikah davetiyeleri gelmeye başladı. Arkadaşına, akrabasına, sevdiklerine hediyelik altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek isterken, var olan altınını bozdurmak isteyenler, altının alış fiyatını sorguluyor. Nisan ayında rekor rakamlara yükselen altın fiyatları, Mayıs ayında düşüşe geçti. Haziran ayında ise aynı dengede ilerlemeye devam ediyor. Peki bugün altın kaç para? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları haberimizde...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN 2020

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:380,06 TL Satış Fiyatı:381,11 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:619,50 TL Satış Fiyatı:623,90 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.235,20 TL Satış Fiyatı:1.246,20 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.470,40 TL Satış Fiyatı:2.484,80 TL

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