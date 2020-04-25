Altın fiyatları son dakika canlı - Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları güncel rakamlar

Bugünlerde altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin yakından takip ettiği altın fiyatları kaç para oldu? Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Son zamanlarda rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları vatandaşları meraklandırıyor. İşte bugüne ait güncel rakamlar...

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 389 lira

Çeyrek altın: 637 lira

Yarım altın: bin 274 lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 609 lira

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