25.04.2020 - 10:13 |
Altın fiyatları son dakika canlı - Gram - çeyrek - yarım - tam altın fiyatları güncel rakamlar
Altın fiyatları için meraklı arayış başladı. 25 Nisan 2020 Cumartesi günü altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tama ltın fiyatları bugün kaç TL? Son zamanlarda günden güne yükselen altın fiyatlarında son dakika durum nasıl? İşte altın fiyatları güncel rakamlar...
Bugünlerde altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin yakından takip ettiği altın fiyatları kaç para oldu? Yatırım amaçlı veya hediyelik amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Son zamanlarda rekor seviyelere ulaşan altın fiyatları vatandaşları meraklandırıyor. İşte bugüne ait güncel rakamlar...
ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 389 lira
Çeyrek altın: 637 lira
Yarım altın: bin 274 lira
Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 609 lira
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6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.