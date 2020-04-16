Altın fiyatları son dakika! Gram altın, çeyrek altın fiyatı uçtu!
Altın fiyatları son zamanların en yüksek rakamlarını görüyor. Milyonlarca vatandaş ise altın fiyatları düşer mi sorusuna cevap arıyor. Her geçen gün daha da yükselen altın fiyatları bugün ne kadar? Hafta başından bu yana düşmeyen altın fiyatlarında gram altın ve çeyrek altın kaç liradan alınıyor, kaç liradan satılıyor? İşte altın fiyatları son dakika durumu...
Nisan ayına girmemizle birlikte yükselen altın fiyatları için meraklı arayış devam ediyor. Bugün altın almak veya altın bozdurmak isteyenlerin öğrenmek istediği gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ve tam altın fiyatları kaç TL? Yatırım amaçlı altın almak veya hediyelik amaçlı altın almak vatandaşlar, altının satış fiyatı için meraklanıyor. Aynı zamanda var olan altın birikimini bozdurmak isteyenler ise altının alış fiyatını öğrenmek istiyor. Vatandaşlar arasında bir diğer merak konusu olan soru ise 'altın fiyatları ne olacak' Altın fiyatları düşer mi Nisan 2020 araması oldukça ilgi görüyor. Altının Nisan ayı boyunca düşüp düşmeyeceğini öğrenmek isteyenler için gerekli bilgileri haberimizde topladık. İşte altın fiyatları son dakika durum...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:380,14 TL / Satış Fiyatı:384,79 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:615,80 TL / Satış Fiyatı:630,20 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:1.227,70 TL / Satış Fiyatı:1.260,00 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:2.455,70 TL / Satış Fiyatı:2.516,90TL
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