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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları yön değiştirdi! 26 Ağustos Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları...
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    26.08.2020 - 08:21 |

    Altın fiyatları yön değiştirdi! 26 Ağustos Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları...

    Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününü 459 lira seviyesinden tamamlayan külçe altının gramı dün ise yönünü değiştirerek 0,54 azalışla 457,20 liradan günü tamamladı. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

    Altın fiyatları yön değiştirdi! 26 Ağustos Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları...

    Altın haftaya yükselişle başlamasının ardından dün yönünü değiştirdi ve bir önceki günkü kapanışa göre 0,54 azalışla 457,20 liradan günü tamamladı. Haftanın ilk işlem gününü 459 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı ilk işlem gününde yakaladığı ivme ile gün içerisinde 462 lira seviyelerine kadar yükselmişti. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,54 azalışla 457,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 741,00 lira, Cumhuriyet altını 3.033,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 457,20 liradan işlem gördü.

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    İstanbul Kapalı çarşıda gram altın 456,81 TL alış 456,92 TL satış fiyatından işlem görüyor

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın 733,79 TL alış 750,65 TL satşış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın 1.462,99 TL alış 1.501,31 TL satış fiyatından işlem görüyor

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın 3.026,88 TL alış 3.103,62 TL satış fiyatından işlem görüyor

    ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

    Altının ons fiyatı 1.924 dolardan işlem görmeye devam ediyor

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    26 Ağustos 2020 Milliyet'te Gündem26 Ağustos 2020 Milliyet'te Gündem
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