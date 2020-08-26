Altın fiyatları yön değiştirdi! 26 Ağustos Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları...

Altın haftaya yükselişle başlamasının ardından dün yönünü değiştirdi ve bir önceki günkü kapanışa göre 0,54 azalışla 457,20 liradan günü tamamladı. Haftanın ilk işlem gününü 459 liradan tamamlayan 24 ayar külçe altının gramı ilk işlem gününde yakaladığı ivme ile gün içerisinde 462 lira seviyelerine kadar yükselmişti. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatlarında son durum ne?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,54 azalışla 457,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 741,00 lira, Cumhuriyet altını 3.033,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,54 düşüşle 457,20 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalı çarşıda gram altın 456,81 TL alış 456,92 TL satış fiyatından işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 733,79 TL alış 750,65 TL satşış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.462,99 TL alış 1.501,31 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 3.026,88 TL alış 3.103,62 TL satış fiyatından işlem görüyor

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Altının ons fiyatı 1.924 dolardan işlem görmeye devam ediyor

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ