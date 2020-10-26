Altın fiyatları arttı! Gram altın, çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Gün gün hatta saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları son zamanlarda yükselişte...Milyonlarca vatandaş altın fiyatları hakkında arayışa geçerken, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi sorularına cevap aramaya odaklandı. Peki bu hafta altın fiyatları nasıl seyredecek? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında canlı akış...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:490,86 TRY Satış Fiyatı:491,91 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:797,60 TRY Satış Fiyatı:804,20 TRY
YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.595,10 TRY Satış Fiyatı:1.608,40 TRY
TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.190,20 TRY Satış Fiyatı:3.204,40 TRY
Otların arasında uyuyan alkollüyü fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılarBursa’da alkol aldıktan sonra otların arasında uyuyakalan Mehmet Çelikkol’un (29) üzerine, kendisini fark etmeyen belediye ekipleri, iş makinesiyle toprak attı. Çığlıkları üzerine farkedilip, itfaiye ekiplerince toprak altından çıkarılan Çelikkol, hastaneye kaldırıldı.