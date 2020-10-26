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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları arttı! Gram altın, çeyrek altın fiyatı kaç TL?
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    26.10.2020 - 13:55 |

    Altın fiyatları arttı! Gram altın, çeyrek altın fiyatı kaç TL?

    Son dakika haberlere göre altın fiyatları artışa geçti.Gram altın bugün 490,83 TL'ye alınırken, 491,93 TL'ye satılıyor. Peki çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatları listesi...

    Altın fiyatları arttı! Gram altın, çeyrek altın fiyatı kaç TL?

    Gün gün hatta saat saat değişkenlik gösterebilen altın fiyatları son zamanlarda yükselişte...Milyonlarca vatandaş altın fiyatları hakkında arayışa geçerken, altın fiyatları düşer mi, yükselir mi sorularına cevap aramaya odaklandı. Peki bu hafta altın fiyatları nasıl seyredecek? İşte gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatlarında canlı akış...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:490,86 TRY Satış Fiyatı:491,91 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:797,60 TRY Satış Fiyatı:804,20 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:1.595,10 TRY Satış Fiyatı:1.608,40 TRY

    TAM ALTIN FİYATI: Alış Fiyatı:3.190,20 TRY Satış Fiyatı:3.204,40 TRY

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Otların arasında uyuyan alkollüyü fark etmediler, üzerine kepçeyle toprak attılarBursa’da alkol aldıktan sonra otların arasında uyuyakalan Mehmet Çelikkol’un (29) üzerine, kendisini fark etmeyen belediye ekipleri, iş makinesiyle toprak attı. Çığlıkları üzerine farkedilip, itfaiye ekiplerince toprak altından çıkarılan Çelikkol, hastaneye kaldırıldı.
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