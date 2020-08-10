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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın fiyatları yükselişte! Bugüne ait güncel gram - çeyrek altın fiyatları 10 Ağustos 2020
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    10.08.2020 - 08:55 |

    Altın fiyatları yükselişte! Bugüne ait güncel gram - çeyrek altın fiyatları 10 Ağustos 2020

    Altın fiyatlarını araştıran vatandaşlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Haftanın ilk gününde büyük merak konusu olan gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün kaç liradan alınıyor, kaç liradan satılıyor? İşte 10 Ağustos altın fiyatları listesi...

    Altın fiyatları yükselişte! Bugüne ait güncel gram - çeyrek altın fiyatları 10 Ağustos 2020

    Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Gram altın, çeyrek altın başta olmak üzere yarım ve tam altın fiyatları büyük merak konusu. Altın alıcısı ve satıcısı için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altın fiyatları son durum...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:485,60 TRY Satış Fiyatı:493,52 TRY

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:789,10 TRY Satış Fiyatı:839,00 TRY

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.573,40 TRY Satış Fiyatı:1.678,00 TRY

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:3.146,70 TRY Satış Fiyatı:3.316,50 TRY

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

     

    Milliyet'te Gündem (10 Ağustos 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
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