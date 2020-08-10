10.08.2020 - 08:55 |
Altın fiyatları yükselişte! Bugüne ait güncel gram - çeyrek altın fiyatları 10 Ağustos 2020
Altın fiyatlarını araştıran vatandaşlar için güncel rakamları haberimizde derledik. Haftanın ilk gününde büyük merak konusu olan gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları bugün kaç liradan alınıyor, kaç liradan satılıyor? İşte 10 Ağustos altın fiyatları listesi...
Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Altın fiyatlarını yakından takip eden vatandaşlar, altının hem alış hem de satış fiyatını öğrenmek istiyor. Gram altın, çeyrek altın başta olmak üzere yarım ve tam altın fiyatları büyük merak konusu. Altın alıcısı ve satıcısı için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte altın fiyatları son durum...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:485,60 TRY Satış Fiyatı:493,52 TRY
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:789,10 TRY Satış Fiyatı:839,00 TRY
YARIM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:1.573,40 TRY Satış Fiyatı:1.678,00 TRY
TAM ALTIN FİYATI
Alış Fiyatı:3.146,70 TRY Satış Fiyatı:3.316,50 TRY