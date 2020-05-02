Altın fiyatlarında son durum ne? 2 Mayıs Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları
Altın fiyatlarına ilişkin vatandaşlar son gelişmeleri takip ediyor. Haftanın son işlem gününde 30 Nisan Perşembe gnü 24 ayar çeyrek altının gramı günü 0,21 artışla 383,00 liradan tamamladı. İstanbul Borsasının işleme kapalı olduğu süreçte altında yaşanabilecek olan değişimler yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki Altın fiyatlarında son durum ne?
Corona virüsün dünyayı etkisi altına almasının ardından altın fiyatlarında yaşanan sert yükselişin nedeni olarak küresel piyasalarda yaşanan durgunluk gösteriliyor. Birçok sektörde işlem alınmazken para akışı büyük oranda durdu. Bu süreçte güvenli liman altına olan talep arttı. İşte altın fiyatlarında günün rakamları...
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı haftanın son işlem gününde yüzde 0,21 artışla 383,00 liradan tamamladı.
İstanbul'da, haftanın son işlem günüde kapanışta çeyrek altın 621,00 lira, Cumhuriyet altını 2.544,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 383,00 liradan işlem gördü.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 382,98 TL alış, 383,38 TL satış fiyatından işlem görüyor!
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış 615,40 TL alış 630.00 TL satış fiyatından işlem görüyor
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 1.226,90 TL satış fiyatı ise 1.259,60 TL'den işlem görüyor
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın fiyatları 2.518,40 TL alış 2.576,90 TL satış fiyatından işlem görüyor.
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