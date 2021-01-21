Altın fiyatlarında son durum ne? 21 Ocak Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk işlem gününü 443 lira seviyesinden tamamlayan 24 ayar külçe altının gram fiyatı Salı gününü 444,7 TL'den tamamlarken Çarşamba gününü ise 444 lira seviyesinden tamamladı. Altın fiyatlarında son duruma ilişkin detayları merak eden yatırımcısı ve vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki Çeyrek, Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatlarında son durum ne?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın an itibariyle 443,72 TL alış 443,81 TL satış fiyatından işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 705,63 TL alış 721,79 TL satış fiyatından işlem görüyor

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının ons fiyatı 1.852 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

YARIM ALTIN NE KADAR KAÇ TL?

Yarım altın 1.406,84 TL alış 1.443,58 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.910,71 TL satış 2.984,28 TL satış fiyatından işlem görüyor

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

22 ayar bileziğin gram fiyatı 402,21 TL alış 402,61 TL satı fiyatından işlem görmeye devam ediyor