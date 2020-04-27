Altın fiyatlarında son durum ne? 27 Nisan Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiytaları

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş devam ediyor. Güvenli liman altın fiyatları geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 0,28 artışla 385,80 liradan günü tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde nasıl bir reaksiyon izleyeceği merak konusu olan altın fiyatları yatırımcısı ve vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Corona virüsün dünyayaı etkisi altına almasının ardından birçok sektörde yaşanan durgunluk ve para akışının yavaşlamasının ardından güvenli liman altın fiyatlarına olan talep arttı. Dolar kurunda yaşanan yükselişe bağlı olarakta tırmanan altın fiyatlarında günün ilk rakamlarını sizler için derledik

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı Cuma günü yüzde 0,28 artışla 385,80 liradan tamamladı.

İstanbul'da, Cuma günü kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.562,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,28 yükselişle 385,80 liradan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

24 ayar külçe altının gramı 387,02 TL alış 387,39 TL satış fiyatından işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 621,20 TL alış 635,90 TL satış fiyatından işlem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.238,50 TL alış 1.271,40 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.542,30 TL alış 2.605,00 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA BORSA, ALTIN VE DOLAR KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,59, altının gram satış fiyatı yüzde 2,17, dolar/TL yüzde 0,59 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,01 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en yüksek 99.497,08, en düşük 97.275,89 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,59 artarak 98.758,96 puandan tamamladı.

İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,17 kazançla 385,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,15 artışla 2.562,00 lira oldu. Geçen hafta 613,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 626,00 liraya yükseldi. Bu hafta, ABD doları yüzde 0,59 değer kazanımıyla 6,9820 lira ve avro yüzde 0,01 azalışla 7,5450 lira oldu. Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,48, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,11 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,17 ile hisse senedi fonları oldu.

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