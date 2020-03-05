Altın fiyatlarında son durum ne? Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan değişimler vatandaşlar tarafından takip edilmeye devam ediyor. Dün FED'in faiz indirimine gitmesinin ardından dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel olarak altın fiyatlarıda ons fiyatlarında yaşanan yükselişe rağmen % 0,3'lük düşüşle 320,2 liradan tamamladı. Koronavirüs tehdidinin uluslarası piyasalar için büyük tehdit oluşturmasının ardından ileriye dönük IMF ve Dünya Bankası gibi kurum ve kuruluşlardan bütçe ayrıldığı açıklamalarının yapılmasının ardından risk iştahı göreceli olarak arttı. Altının gramı an itibariyle 322,01 liradan işelm görürken Çeyrek altın 526,96 liradan, Yarım altın 1.053,91 TL'den, ve son olarak Tam altın ise 2.178,73 TL'den işlem görmeye devam ediyor. İşte altın fiyatlarında günün rakamları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın an itibariyle 321,92 TL alış 322,01 TL'den işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış 515,31 TL satış 526,96 TL'den işlem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşıda Yarım altın 1.027,40 TL alış, 1.053,91 TL satış fiyatından işelm görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın fiyatları 2.125,66 TL satış fiyatı ise 2.178,73 TL olarak biliniyor

ALTININ GRAMI 322 LİRA SEVİYESİNDE

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 320,7 liradan alıcı buluyor. Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 320,2 liradan tamamladı.

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Bugüne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 320,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 526 lira, Cumhuriyet altını da 2.150 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.640 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel çapta merkez bankalarından gelen faiz indirimlerini takiben, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kuruluşların da salgının etkileriyle mücadele etmek amacıyla bütçe ayırdıklarını duyurmasıyla risk iştahının görece arttığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomi için hala önemli bir risk faktörü olmaya devam ettiğini belirten analistler, çeşitli ülkelerde artan ölümlü vakaların altın fiyatlarını desteklediğine dikkati çekti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.650 doların direnç, 1.625 doların destek konumunda olduğunu, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.