Altın fiyatlarında son durum nedir? Yeni haftanın ilk gününde gram ve çeyrek altın ne kadar?

Yepyeni bir haftaya girdik. Piyasaların durumu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bugün pazartesi olması sebebiyle döviz ve altın fiyatları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sıklıkla 'Altın fiyatlarında son durum nedir? ' sorusu yöneltiliyor.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın alış fiyatı 391,14 TL / Gram altın satış fiyatı 392,38 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın alış fiyatı 634,50 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 643,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış fiyatı 1.268,90 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.284,50 TL

TAM ALTIN FİYATI

Tam altın alış fiyatı 2.612,20 TL / Tam altın satış fşiyatı 2.625,90 TL