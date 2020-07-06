06.07.2020 - 08:28 |
Altın fiyatlarında son durum nedir? Yeni haftanın ilk gününde gram ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları son bir aydır yükselişteydi. Geçen hafta da yönünü yukarıya çeviren altının bu hafta nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. İşte 6 Temmuz gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Yepyeni bir haftaya girdik. Piyasaların durumu yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bugün pazartesi olması sebebiyle döviz ve altın fiyatları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sıklıkla 'Altın fiyatlarında son durum nedir? ' sorusu yöneltiliyor.
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın alış fiyatı 391,14 TL / Gram altın satış fiyatı 392,38 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın alış fiyatı 634,50 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 643,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış fiyatı 1.268,90 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.284,50 TL
TAM ALTIN FİYATI
Tam altın alış fiyatı 2.612,20 TL / Tam altın satış fşiyatı 2.625,90 TL