Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sürüyor! Gram-Çeyrek-Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatları...

Altın fiyatlarında tarihi günler yaşanmaya devam ediyor. Tüm zamanların rekorunu kırarak Kasım ayında 540 liraya kadar yükselen gram altın 7 aylık sürenin ardından ilk defa bu hafta ortasında günü 400 liranın altında tamamladı. Çarşamba günü kapanışta 398.20 TL'den günü tamamlayan gram altın dün küçük de olsa bir yükseliş yaşadı ve günü 398,60 liradan tamamladı. Peki Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 19 Şubat Gram-Çeyrek-Yarım ve Tam altın fiyatları...

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 0,10 artışla 398,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 646,00 lira, Cumhuriyet altını 2.646,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise Çarşamba günkü kapanışa göre yüzde 0,10 yükselişle 398,60 liradan işlem gördü.

19 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın haftanın son işlem gününde 397,51 TL alış 397,60 TL satış fiyatından işlem görüyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın an itibariyle 643,19 TL alış 658,31 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.282,36 TL alış 1.316,62 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın haftanın son işlem gününde 2.653,17 TL alış 2.721,81 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Haftanın son işlem gününde altının ons fiyatı 1.784 dolardan işlem görmeye devam ediyor

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Gram altın 400 liranın altını test etti

Altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybı hızlanan gram altın, 400 liranın altını test etti.

20 Temmuz 2020'den bu yana ilk kez 399 liraya gerileyerek 400 liranın altını gören gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 400,5 lirada dengelendi.

Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksindeki yükselişin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü güne taşıyan ABD 10 yıllık tahvil faizleri, son 4 işlem gününde yaklaşık 15 baz puan artarak Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 1,32'ye ulaştı. Dün 90,1 seviyelerini test dolar endeksi de şu sıralarda 91 seviyelerinde bulunuyor.

Emtia fiyatlarındaki yükseliş trendinin küresel bazda enflasyonist baskıları artırabileceği endişesinin tahvil faizlerindeki çıkışın ana sebeplerden biri olduğunu belirten analistler, söz konusu harekete paralel artan dolar talebinin de dolar endeksinde yukarı yönlü hareketi desteklediğini kaydetti.

Analistler, artan enflasyonist beklentiler ve küresel bazda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasında gözlemlenen hızlanmanın yatırımcıları getiri arayışına yönelttiğini ifade etti.