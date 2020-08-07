Altın fiyatlarındaki artış, yatırımcıları kiloluk külçe altına yöneltti

Altında son 5 ay içerisinde rekor artışlar yaşandı. Kısa ve uzun vadede kazanç elde etmek isteyen yatırımcılar da arka arkaya gelen artışlarla birlikte altına yöneldi. Altındaki fiyat beklentilerinin 450 lira olduğunu ancak beklenmedik şekilde öngörülerini aşarak altının gram fiyatının 465 lirayı geçtiğini belirten Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, bu hızla altının gramının 500 lira olabileceğine işaret etti.

'SON AYLARDA ALTIN ALIP KAR ETMEYEN YOK'

Yatırım için altın düşünenlerin çeyrek, yarım, tüm liralar, Adana Burması, diba bilezik şeklindeki içi dolu bileziklerle beraber büyük ölçekli yatırımcıların da kiloluk külçe altına rağbet gösterdiğini belirtti. Alış satışlarda gramda 2 ile 5 lira gibi ufak bir fark olduğundan bu süreçte kiloluk külçe altın satışlarının arttığına vurgu yapan Başman, "Çünkü alırken daha az işçilik ödenir, satışında yine daha az fire payı vardır. Son 2-3 aydır bu şekilde altın alıp da aynı fiyattan satan müşterimiz yok. Hepsi mutlaka maliyetini çıkarmış ya da karlı satmaktadırlar. Bunun alımını kuyumcu esnafı ile değil büyük toptancılar ya da bankalar aracılığı ile gerçekleştiriyorlar" dedi.

BÜYÜK YATIRIMCILAR KÜLÇE ALTINA YÖNELDİ

Altının yılbaşından bu yana artış seyrini anlatan Başman, "Ocak-Şubat aylarında altının gramı 310 liraydı. Temmuz başında 380-390 lira aralığında seyrediyordu fiyatlar. Temmuz ayının sonlarına doğru altın kendi rekorunu bir daha kırdı ve 410 liraya geldi. Yani 5 ay içerisinde yüzde 30 bir artış yaşadık. Yeniden bir hareketle 430 ve şu anda 450 ile seyretmesini beklerken yeni bir atakla 465 liraya geldi. Bu da büyük yatırımcıların külçe altına yönelmelerine yol açtı. Yatırım yapmak için 24 ayar altın envanterlerine kiloluk külçe altını da dahil ettiler." diye konuştu.

'YATIRIMLIĞA YÖNELİK SATIŞLAR ARTTI'

25 yıldır kuyumculuk yapan Gencer Dostlar, yatırım amaçlı satışların yükseldiğini belirterek, "Çeyrek, yarım, tüm, dolu bilezik, Adana Burması gibi ürünlere yatırımcılarımız daha çok rağbet gösteriyor. Tekrar bir yükseliş bekleniyor. Ons şu an 2030'larda seyrediyor. Yani gramda 500 lirayı bulacağı düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

Altın almaya gelen Sevda Kılıçlıoğlu da "Altın almaya geldik. Düğünümüz var. 25-30 gram civarında altın alacağız. 9 bin liralık 22 ayar yatırım amaçlı bilezik alıyoruz" dedi.