Altın inişli çıkışlı ABD ve Çin etkili

Önceki gün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü yüzde 4.7 azalışla 452.4 liradan tamamladı.



Gram altın, dün güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0.7 yükselişle 456 lira civarında işlem gördü. Çeyrek altın 742 lira, Cumhuriyet altını da 3.036 liradan satıldı. Altının ons fiyatı önceki kapanışa göre yüzde 0.3 artışla 1.935 dolar civarında seyretti.



AA’ya konuşan analistler, önceki gün dolar endeksindeki yükselişle değer kaybeden altının ons fiyatının, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantı tutanaklarının ek mali önlemlere dikkati çekmesi sonrası düşüşünü hızlandırdığını söyledi.



Bu haberle altının ons fiyatının 1.929 dolara kadar gerilediğini belirten analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimle dün önceki günkü kayıplarını kısmen telafi ettiğini, konuya ilişkin haber akışının altın fiyatlarını etkilemeye devam edeceğini ifade etti.



Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.890 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 440 - 460 lira bandının izleneceğini söyledi.