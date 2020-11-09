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09.11.2020 - 13:24 | | Foreks

Altın ithalatı rakamları açıklandı

Türkiye'nin 2020 yılı Ekim ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %1,1 düşüşle 22 bin 821 Kg oldu.

Altın ithalatı rakamları açıklandı

Türkiye'nin Ekim'de altın ithalatı yıllık %1,1 düşüşle 22,8 ton oldu. 2019 yılı aynı ayda ithalat 23 bin 76 Kg olmuştu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı  ayda gümüş ithalatı 47 bin 638 Kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş  ithalatı 45 bin 332 Kg olmuştu.

Otoparkta şok görüntü! Tartıştığı adamı önce vurdu sonra...Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Özlem Ç. (34), tabanca ile ateş ederek yaraladığı Cihat Aytaç’a (38) yerde yatarken tabancayla vurmaya devam etti. Ağır yaralanan Aytaç hastaneye kaldırılırken Özlem Ç. de gözaltına alındı.
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