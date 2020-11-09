09.11.2020 - 13:24 | | Foreks
Altın ithalatı rakamları açıklandı
Türkiye'nin 2020 yılı Ekim ayında altın ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %1,1 düşüşle 22 bin 821 Kg oldu.
Otoparkta şok görüntü! Tartıştığı adamı önce vurdu sonra...Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Özlem Ç. (34), tabanca ile ateş ederek yaraladığı Cihat Aytaç’a (38) yerde yatarken tabancayla vurmaya devam etti. Ağır yaralanan Aytaç hastaneye kaldırılırken Özlem Ç. de gözaltına alındı.