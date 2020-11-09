Altın ithalatı rakamları açıklandı

Türkiye'nin Ekim'de altın ithalatı yıllık %1,1 düşüşle 22,8 ton oldu. 2019 yılı aynı ayda ithalat 23 bin 76 Kg olmuştu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, aynı ayda gümüş ithalatı 47 bin 638 Kg oldu. Geçen yılın aynı ayında gümüş ithalatı 45 bin 332 Kg olmuştu.