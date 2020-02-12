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    HaberlerEkonomi Haberleri Son dakika altın fiyatları - Gram altın fiyatı yükseldi mi?
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    12.02.2020 - 16:35 |

    Son dakika altın fiyatları - Gram altın fiyatı yükseldi mi?

    Altın fiyatları için meraklı arayış devam ediyor. Günün ilk saatlerinden bu yana araştırılan altın fiyatları ne kadar? 12 Şubat altın fiyatları hakkında haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz. İşte gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları haberimizde...

    Son dakika altın fiyatları - Gram altın fiyatı yükseldi mi?

    Her gün en çok merak edilen konular arasına giren altın fiyatları bugün de yerini koruyor. Vatandaşlar tarafından büyük merak konusu olan altın fiyatları kaç para? Gram altın fiyatı ve Çeyrek altın fiyatı araması her zaman diliminde oldukça sorgulanıyor. Peki altın ne kadar?Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...Her gün en çok merak edilen konular arasına giren altın fiyatları bugün de yerini koruyor. Vatandaşlar tarafından büyük merak konusu olan altın fiyatları kaç para? Gram altın fiyatı ve Çeyrek altın fiyatı araması her zaman diliminde oldukça sorgulanıyor. Peki altın ne kadar?Gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı ne kadar? İşte altın fiyatlarında son durum...

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Gram altın alış fiyatı 304,22 TL / Satış fiyatı 304,29 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Çeyrek altın alış fiyatı 486,29 TL / Satış fiyatı 497,29 TL

    YARIM ALTIN FİYATI 

    Yarım altın fiyatı 969,54 TL / 994,58 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Tam altın fiyatı 2.005,95 TL / 2.056,08 TL

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    Takla atan okul otobüsündeki korku dolu anlar kameradaABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen bir kazada, bir aracın çarptığı okul servisi takla attı. Servis içindeki kamera, yaşanan korku dolu anları kaydetti.
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