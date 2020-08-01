BİST1.127-0.76EURO8.23-0.53USD6.98-0.10ALTIN443.290.84
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altın maskenin de fiyatı arttı
    ABONE OL
    01.08.2020 - 16:37 | | İHA

    Altın maskenin de fiyatı arttı

    Kahramanmaraş’ta korona virüs tedbirleri kapsamında düğünlerde kullanılmak üzere üretilen altın maskelerin fiyatı arttı. 14 ve 22 ayar altın işlemeli maskeler 75 bin liradan satışa sunuluyor.

    Altın maskenin de fiyatı arttı

    Kahramanmaraş’ta düğünlerde aksesuar olarak korona tedbirlerine uygun altın maske üretimine ağırlık veriliyor. Türkiye'de altın işlemesinde önemli konumda bulunan Kahramanmaraş'ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında gelinliklerin bir parçası haline gelen maskeleri ortalama 30 gram altınla işlenerek yaklaşık 8, 14 ve 75 bin lira arasında satışa sunuluyor.

    Taleplere göre yapılan maskeler, ölçüsü alındıktan sonra 3 gün içerisinde müşteriye teslim edilirken, gelinlikler üzerinde zarafet ve aksesuar olarak tasarlanan altın maskeler el emeği göz nuru ustaların maharetli ellerinde hazırlanarak ortaya çıkıyor.

    Hazırlanan altın maskeler, kentte düğün yapan Abdulkadir ve Melda Ak çifti ile Ramazan ve Burcu Yaşar çifti tarafından satın alındı. İşlemeli altını, cerrahi maskelerin üzerine süsleyerek farklı bir tarz oluşturan kuyum esnafları, hem maskeye farklı bir görünüm kazandırdı hem de takı olarak değerlendirilmesini sağladı. Eşlerine en güzel hediyenin altın maske olduğunu ifade eden damatlar, mutlu günlerinde en güzel hediyenin altın maske olduğunu ifade ettiler.

    Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, “Kahramanmaraş’ta bir firmamız pandemi döneminde güzel bir fikirle altın maske üretti. Düğünlerde sosyal mesafenin korunması ve maske takılması için hazırlanan maskelere talepler arttı. Umuyoruz bütün düğünlerde gelinlerin yüzlerinde altın maskeleri görmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Ak Parti teşkilatıyla bayramlaştıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramlaşma programı kapsamında 81 il teşkilatı temsilcilerine seslendi. Halkın bayramını kutlayan ve Ayasofya'nın açılışına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü fiilen ibadete açılması, bayram sevincimizi daha da arttırmıştır. Bu vesileyle Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan tartışmaları art niyetli bulduğumu belirtmek istiyorum" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi... İzmir'de orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor

    Son dakika haberi... İzmir'de orman yangını çıktı! Ekipler müdahale ediyor

    Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

    Milyonları ilgilendiriyor! Başvuran parasını alıyor...

    "Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

    "Muharrem İnce’yi izlememiz gerekiyor"

    Şile sahilinde adım atacak yer kalmadı! Araç girişlerine kapatıldı

    Şile sahilinde adım atacak yer kalmadı! Araç girişlerine kapatıldı

    Sıradaki Haber