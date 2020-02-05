Altın mevduatları 80 milyar TL’yi aştı

Artan talebin etkisiyle, uluslararası piyasalarda altının onsu geçen yıl yüzde 18.4 artarak 2019’u 1.517,86 dolardan tamamladı. Yurt içinde ise 2018 sonunda 218.1 lira olan altının gram fiyatı, geçen yılı 290.3 liradan tamamladı. Böylece altının gram fiyatı, 2019’da yıllık bazda yüzde 33.1 artış kaydetti.

Dolar/TL ise yüzde 12.4’lük yükselişle geçen yılı 5.9491’den kapatırken, döviz kurundaki yükselişin altındaki kazancın gerisinde kalması, yatırımcıların altın mevduatına yönelmesini sağladı.

Bu gelişmelerle Türkiye’deki altın hesaplarının TL karşılığında 2019’da önemli bir artış yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye’deki altın mevduatları 2019’da bir önceki yıla kıyasla yüzde 100.2 artarak 80 milyar 213 milyon 645 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, 2018 sonunda 40 milyar 73 milyon 962 bin lira düzeyinde bulunuyordu. Bu da mevduatların 40.1 milyar lira artarak iki katına çıktığını ortaya koydu.

25.2 milyarı İstanbul’da

Türkiye’de, geçen yıl en fazla altın mevduatına sahip kent İstanbul oldu. İstanbul’daki altın mevduatlarının karşılığı 25 milyar 329 milyon 39 bin lira olarak hesaplanırken, bu tutar; Türkiye’deki altın mevduatının neredeyse 3’te birinin İstanbul’da bulunduğunu gösterdi.