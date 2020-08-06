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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın rekora doymuyor... Altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
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    06.08.2020 - 08:17 |

    Altın rekora doymuyor... Altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

    Art arda rekor kıran altın fiyatları yeni güne de yükselişle başladı. Gram altın 463 liraya yükselirken altındaki son durum anbean takip ediliyor. İşte 6 Ağustos altın fiyatları...

    Altın rekora doymuyor... Altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

    Altın fiyatları gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Her gün rekora bir yenisi daha eklenirken gram altın 463 lirayı buldu. Döviz kuruyla birlikte yatıırmcılar anlık olarak altın fiyatlarını takip ediyor. İşte 6 Ağustos altın fiyatları...

    5 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:462,05 TL Satış Fiyatı: 463,57 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:762,60 TL Satış Fiyatı:780,00 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.520,80 TL Satış Fiyatı:1.558,70 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:3.049,30 TL Satış Fiyatı:3.101,10 TL

    Milliyet'te Gündem (6 Ağustos 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
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