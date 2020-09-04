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    HaberlerEkonomi Haberleri Altın ve gümüşte devlet hakkı oranı arttı
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    04.09.2020 - 08:39 |

    Altın ve gümüşte devlet hakkı oranı arttı

    Altın ve gümüş madenlerindeki devlet hakkı oranlarında artışa gidildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.

    Altın ve gümüşte devlet hakkı oranı arttı

    Altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranlarının yüzde 25 artırımlı uygulanmasına karar verildi.

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Altın ve gümüşte devlet hakkı oranı arttı

    Buna göre Maden Kanunu kapsamında 4'üncü grup madenlerden olan altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.

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