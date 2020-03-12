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    HaberlerEkonomi Haberleri Altında dalgalanmalar sürüyor! 12 Mart Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları
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    12.03.2020 - 08:47 |

    Altında dalgalanmalar sürüyor! 12 Mart Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları

    Altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar sürüyor. Corona Virüs nedeniyle güvenli liman altın fiyatlarında yükseliş sürerken Çin'den gelen haberler piyasaların bir nebze olsun nefes almasına neden oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı 1,50 artışla 331 liradan tamamlarken yeni güne 326,99 lira seviyesinden başladı. Peki Çeyrek, Yarım ve Gram altın fiyatlarında son durum ne?

    Altında dalgalanmalar sürüyor! 12 Mart Gram, Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları

    Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona Virüsün ortaya çıktığı Çin'den iyi haberler gelmesine rağmen dünyanın birçok bölgesinde durum hala kritik. Yaşanan bu gelişmeler neticesinde altın fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. Dün günü 1,50 artışla 331 liradan tamamlayan Gram altın sabahın ilk saatlerinde 326,99 liradan satışa sunulmaya başlandı. Peki Altın fiyatlarında son durum ne?

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın İstanbul Kapalıçarşıda 326,99 liradan işlem görüyor

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Dün günü 538 liradan kapatan Çeyrek altın an itibariyle 540,34 liradan işlem görmeye devam ediyor.

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın alış fiyatı 1.053,50 TL satış fiyatı ise 1.080,68 TL'den işlem görüyor

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın fiyatları İstanbul Kapalıçarşıda 2.234,07 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

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    İstanbul'da toplu ulaşımda maskeli önlemTürkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından İstanbul'da bu sabah da toplu ulaşımda vatandaşların maskeli önlem aldığı görüldü.
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