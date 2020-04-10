‘Altında dalgalı seyir devam eder’

Altın fiyatlarıyla ilgili AA’ya konuşan Atayık, ons fiyat seviyelerinde yaşanan dalgalanma ve doların ateşinin eş zamanlı yükselmesiyle çeyrek altın ve gram altında yeni rekorlar görüldüğünü belirtti. Atayık, “Çeyrek altın, 2020 yılına 478 TL, gram altın ise 291 TL’den başlamıştı. Altının gramı 365 TL, çeyrek altın ise iç piyasada 595 TL’yi gördü” dedi.



İnişli çıkışlı trend

Atayık, fiyat üzerinde etki edecek unsurlarla ilgili, “Petrol fiyatları gerilediğinde petrol üreten ülkeler, nakit ihtiyaçlarını altın satarak karşılama yoluna gidiyor. Bu durum da altın fiyatlarının düşmesine yol açıyor.



Diğer yandan, merkez bankalarının küresel ekonomideki kayıpları aza indirmek amacıyla piyasaya sürdükleri likidite henüz yaygınlaşmadığı, rezerv para olan dolara ulaşma eğilimleri talep yarattığı için özellikle gelişmekte olan ülkelerde döviz de yükseliyor. Ons fiyatı aşağı yönlü seyir izlese de içeride dolar değerlendiği için altın fiyatları da yükselmiş oluyor. Altın fiyatlarında bir süre daha iniş ve çıkışlı trendi yaşayacağız.”