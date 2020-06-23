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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının alış ve satış fiyatı bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatları yükseliyor
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    23.06.2020 - 07:31 |

    Altının alış ve satış fiyatı bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatları yükseliyor

    Altın fiyatları için haftanın ikinci gününde de merak devam ediyor. Bu haftaya yüksek başlayan altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam altının alış ve satış fiyatlarını haberimizde derledik. Haziran ayının son haftasında yakından takip edilen altın fiyatlarındaki son durum nedir? Bugün altın alacak ve ya altın bozduracak vatandaşları ilgilendiren güncel altın fiyatları 23 Haziran listesi haberimizde...

    Altının alış ve satış fiyatı bugün ne kadar? Gram, çeyrek altın fiyatları yükseliyor

    Bugün altın alışverişi yapmayı düşünenler günün ilk saatlerinde altın fiyatları için arayışa koyuldu. Kimi yatırım amaçlı altın almayı düşünürken, kimi ise hediyelik altın almayı düşünüyor. Genel olarak altın almak isteyenler, altının satış fiyatını öğrenmek istiyor. Var olan altınını Türk lirasına çevirmek isteyenler ise altının alış fiyatını bilmek istiyor. Geçtiğimiz aylarda bir dönem rekor seviyelere yükselen altın fiyatları, daha sonra ciddi düşüş yaşadı. Nisan ayında yükselerek herkesi oldukça şaşırtan altın fiyatları, Mayıs ayında düşüşe geçti. Peki Haziran ayını altın fiyatları nasıl kapayacak? Haziran ayının son haftası yükselen gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları kaç TL?

    ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:385,39 TL Satış Fiyatı:386,61 TL

    ÇEYREK ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:628,10 TL Satış Fiyatı:632,80 TL

    YARIM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:1.252,40 TL Satış Fiyatı:1.264,10 TL

    TAM ALTIN FİYATI

    Alış Fiyatı:2.504,80 TL Satış Fiyatı:2.520,50 TL

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