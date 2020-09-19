BİST1.1120.12EURO8.990.40USD7.560.20ALTIN475.470.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Altının fiyatı artınca vatandaş gümüşe yöneldi
    ABONE OL
    19.09.2020 - 13:00 | | İHA

    Altının fiyatı artınca vatandaş gümüşe yöneldi

    Altın fiyatlarının artmasıyla yeni evlenen çiftler düğün takıları olarak gümüşe yöneliyor.

    Altının fiyatı artınca vatandaş gümüşe yöneldi

    Pandemi dolayısıyla altın fiyatları yükselişe geçti. Altın fiyatlarının artmasından dolayı altın alamayan gelin damatlar düğün takısı olarak gümüşe yöneldi. Gümüşçüler ise gümüşleri altın sarısına boyayarak gümüş takıyı altına benzettiklerini belirtti.

    Altın alamayan insanlara gümüşü altın görünümde veriyoruz diyen gümüş satıcısı Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, “21 yıldır bu işi yapıyorum. Dolar yükseldiği zaman gümüşte yükseliyor. Altın fiyatları yükseldiği için gümüşe rağbet baya arttı. Gelinlere beştaş yüzük almak isteyenler, alyans almak isteyenler altın almak yerine gümüş olarak alıyor. Altın alamayanlar gelip gümül alıyorlar. Hatta beyaz sade gümüş şeklinde takmak istemeyenler için rengini sarıya boyuyoruz. Aslında biz altın alamayan insanlara gümüşü altın görünümde veriyoruz. Yaptığımız alyansların görüntü itibariyle altından hiçbir farkı yok. Alyansların içinde 925 veya 916 yazması artık insanların umurunda değil. Çünkü altına gücü yetmiyor” dedi.

    Beşibiryerdenin yerine gümüş kolye

    Gelinlerin artık beşi bir yerde takmak yerine gümüş kolyeler taktıklarını belirten Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, “Gelinler eskiden beşibiryerdeler, gerdanlıklar takıyorlardı. Hem bu adet eskide kaldı hem de altın fiyatları yüksek olduğu için alamıyorlar. Gümüş setler tercih edilmeye başlandı. Yine bunlarda da isteyen olursa 22 ayar rengini verip altın gibi gösterte biliyoruz. Altına gücü yetmeyen insanlar altın gibi takabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

    Gümüş fiyatlarında da artış yaşanıyor

    Gümüş fiyatlarında artışın olduğunu ancak altın kadar yükseliş olmadığını belirten Tülay Bakmaz Küçüktürkmen, “Gümüş fiyatlarında dolara bağlı olarak artış oldu. Gramı şuan 6.5 TL, Ancak altın kadar yükseliş olmadı. Mesela 10 TL olan bir gümüş ürün 15 TL oldu. O kadar çok bir artış olmadı. Gümüş uygun bir maden olduğu için kullanımı rahat oluyor. Bu nedenle her bütçeye uygun ürün bulunabiliyor. Gümüş hem sağlık açısından hem de cebimiz açısından iyi” diye konuştu.

    Binlerce lira verdiğiniz telefondan olmayınBinlerce lira verilerek alınan akıllı telefonlarda yan sanayi ve desteklemeyen amper değerli şarj aletleri kullanmak, cihazları kullanılamaz hale getiriyor.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Terör örgütü PKK tarafından 3 kez saldırıya uğrayan gazi unutulmadı

    Terör örgütü PKK tarafından 3 kez saldırıya uğrayan gazi unutulmadı

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    SGK duyurdu milyonları ilgilendiriyor! Maaşlar...

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    Avrupa'ya çok ciddi korona dalgası geliyor

    İstanbul'da HES kodu kararı

    İstanbul'da HES kodu kararı

    Sıradaki Haber