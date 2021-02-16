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16.02.2021 - 11:14 | | AA

Altının gram fiyatı 406 liraya geriledi

Altının gram fiyatı, 404,8 lira ile 7 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından 406,4 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı 406 liraya geriledi

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 407,1 liradan tamamladı.

Gram altın, dolar kurundaki düşüşün bugün de devam etmesiyle son 7 ayın en düşük seviyesi olan 404,8 lirayı gördü ve saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 406,4 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 659 lira, Cumhuriyet altını da 2.695 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.821 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki gerilemenin etkisiyle altının ons fiyatının yön arayışında olduğunu, dolar kurundaki gerilemenin ise yurt içinde altının gram fiyatını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.800 doların destek, 1.840 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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