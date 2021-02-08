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08.02.2021 - 11:09 | | AA

Altının gram fiyatı 412 liraya yükseldi

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 412,4 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı 412 liraya yükseldi

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 410,9 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 412,4 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 669 lira, Cumhuriyet altını da 2.738 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.816 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Analistler, ABD'deki 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin olumlu gelişmelerin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin yanı sıra ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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