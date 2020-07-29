Altının gramı 437 liraya yükseldi! 29 Temmuz Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları...

En değerli madenler arasında yer alan Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Temmuz ayı içerisinde tüm zamanların rekorunu kırarak 400 liranın üzerine çıkan 24 ayar külçe altının gramı sonraki bir hafta içerisinde 400 liranın altında seyrederken 20-25 Temmuz haftasında 400 liranın üzerinde işlem görmeye başlayan gram altın haftayı 419 liradan tamamladı.

Pazartesi günü 428 liradan günü tamamlayan gram altın Salı günü ise yükselişini sürdürdü ve 435 liradan günü tamamladı. An itibariyle ise 437 liradan işlem görmeye devam ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 437,39 TL alış 437,48 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 719,30 TL alış 729,70 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.434,20 TL alış 1.457,60 TL satış fiyatından işlem görüyor

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.954,60 TL alış 2.986,50 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

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Altın kâr satışlarıyla 1,950 dolarda

Covid-19 gelişmeleriyle hızla artan güvenli liman talebinin etkisiyle spot piyasalarda 1,981 dolara kadar tırmanarak yeni tarihi zirveye ulaşan altın, gelen kâr satışlarıyla 1,950 dolar düzeylerine döndü.

Ünlü&Co/DAHA analizinde, ons altının kâr satışları ile karşılaştığına işaret edilerek, şöyle denildi:

"1,980 doların hemen üzerini gördükten sonra kâr satışlarının baskısını hissetmeye başlayan ons altın yeniden 1,950 doları aşmadan önce 1,910 dolar düzeyine kadar geriledi.

"Diğer taraftan dolar endeksinin ise 93.5 seviyesinin hemen altından destek bulduğunu görüyoruz.

"Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar altının yönü açısından oldukça önemli.

"Fedin aşağı yönlü risklere vurgu yaparak güvercin mesajlar vermeye devam etmesi değerli metaller açısından lehte bir zemin yaratacaktır.

"Bunun yanında enflasyondaki olası yukarı yönlü eğilime tolerans gösterilebileceğine dair mesajların da altın fiyatlarına pozitif yansımasını bekleriz."