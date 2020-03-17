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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının gramı kaç liradan işlem görüyor! 17 Mart Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları
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    17.03.2020 - 07:25 |

    Altının gramı kaç liradan işlem görüyor! 17 Mart Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları

    Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle küresel piyasalar alt üst olurken dün ABD borsaları açılışın hemen ardından 15 dakika süre ile işleme kapatıldı. Altının gramı dün günü 5,18 azalışla 303,60 TL'den tamamladı. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum ne?

    Altının gramı kaç liradan işlem görüyor! 17 Mart Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları

    Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüsünün tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından güvenli liman altın fiyatlarında yaşanan düşüş dünde devam etti. İstanbul Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı dün günü 5,18 azalışla 303,60 TL'den tamamladı. Altın fiyatlarında yaşanan değişimlerin ardından araştırmalarını sürdüren kullanıcılar anlık altın fiyatları takibini sürdürüyor. Peki Gram altın fiyatlarında son durum ne?

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 5,18 azalışla 303,60 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.020,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 5,18 düşüşle 303,60 liradan işlem gördü

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın İstanbul Kapalıçarşıda 311,42 TL alış 311,56 TL satış fiyatından işlem görüyor.

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın 491,82 TL satış 503,79 TL satış fiyatından işlem görüyor

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın 980,57 TL alış 1.007,59 TL satış fiyatından işlem görüyor.

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın 2.028,77 TL alış 2.082,96 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

    ALTIN FİYATLARINDA YAŞANAN ANLIK DEĞİŞİMLER İÇİN TIKLAYINIZ

     

    00.00'da başladıİçişleri Bakanlığı genelgesi ile corona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durdurulması kapsamında Üsküdar'da zabıta ekipleri kafe ve lokantaları kontrol ederek tebligatta bulundu.
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