Altının gramı kaç liradan işlem görüyor! 17 Mart Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları

Altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Corona virüsünün tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından güvenli liman altın fiyatlarında yaşanan düşüş dünde devam etti. İstanbul Kapalıçarşıda 24 ayar külçe altının gramı dün günü 5,18 azalışla 303,60 TL'den tamamladı. Altın fiyatlarında yaşanan değişimlerin ardından araştırmalarını sürdüren kullanıcılar anlık altın fiyatları takibini sürdürüyor. Peki Gram altın fiyatlarında son durum ne?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 5,18 azalışla 303,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 494,00 lira, Cumhuriyet altını 2.020,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 5,18 düşüşle 303,60 liradan işlem gördü

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın İstanbul Kapalıçarşıda 311,42 TL alış 311,56 TL satış fiyatından işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 491,82 TL satış 503,79 TL satış fiyatından işlem görüyor

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 980,57 TL alış 1.007,59 TL satış fiyatından işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.028,77 TL alış 2.082,96 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

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