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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının gramı ne kadar oldu? 7 Mart Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları
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    07.03.2020 - 11:12 |

    Altının gramı ne kadar oldu? 7 Mart Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları

    Haftanın son işlem gününde 328,50 liradan günü tamamlayan gram altın an itibariyle 327,54 liradan işlem görmeye devam ediyor. Hafta ortasında FED'in faiz indirimine gitmesinin ardından dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel olarak 320 lira bandının altına düşen gram altın Koronavirüs tehdidinin sürmesi ve birçok ülkeden gelen ölüm haberlerinin ardından yeniden yükselişe geçti. İşte Altın fiyatlarında son durum...

    Altının gramı ne kadar oldu? 7 Mart Çeyrek, Yarım ve Tam altın fiyatları

    Altın fiyatlarında yaşanan değişimler yatırımcısı tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Haftanın son işlem gününde 24 ayar külçe altının gramı günü 328,50 TL'den kapatmasının ardından Borsa İstanbul'un işleme kapalı olduğu hafta sonu günlerinde kaç liradan işlem görüyor sorusu vatandaşlar tarafından araştrırma konusu olmaya devam ediyor. Hafta sonlarında Borsa İstanbul'un işleme kapalı olması nedeniyle bankaların mobil ekranları üzerinden alım satım yapmak isteyen vatandaşlar alış ve satış fiyatları arasındaki bant aralığının yüksekliği nedeniyle bugünlerde işlem yapmak istemiyor. Hafta ortasında FED'in faiz indirimine gitmesinin ardından dolar kurunda gözle görülür düşüş yaşanmış ve altının gram fiyatı 317 lira seviyesine kadar çekilmişti. Koronavirüs tehdidinin sürmesi ve birçok ülkeden peş peşe ölüm haberlerinin gelmesinin ardından altının gramı haftanın son gününde yeniden yükselişe geçti ve günü 328, 50 liradan tamamladı.

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın alış fiyatı 327,40 TL, Satış fiyatı ise 327,54 TL

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın alış fiyatı 526,32 TL satış fiyatı ise 538,21 TL

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım altın 1.049,35 TL alış 1.076,42 TL satış fiyatından işlem görüyor.

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın 2.171,07 TL alış fiyatı 2.225,26 TL satış fiyatından işlem görüyor

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    Bin 500 TL verip kocasına kadın ayarlamış!Adana'da, otoyol kenarları ile masaj salonlarında fuhuş yaptıran çete çökertildi. 8'i kadın 23 kişinin yakalandığı operasyonla birlikte çetenin, polise yakalanmamak için telefon görüşmelerinde "Jantı lastiğe takalım", "Duvara sıva yapalım" şifrelerini kullandığı ortaya çıktı. Bir kadının da çete üyesi kadına, eşiyle birlikte olması için bin 500 TL ödediği belirlendi.
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