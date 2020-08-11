11.08.2020 - 17:39 | | AA
Altının kilogram fiyatı geriledi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 459 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 459 bin 500 lira, en yüksek 481 bin 640 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,1 azalışla 459 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 874 milyon 961 bin 800,78 lira, işlem miktarı ise 1.868,07 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 913 milyon 309 bin 397,71 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Maskesiz yolcuya ceza yazan polise taksiciden tepki!Koronavirüsle mücadele kapsamında Taksim Meydanı ve Dolapdere Caddesi’nde oluşturulan noktalarda yayalar ve araçlar durdurularak maske ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları kontrol edildi. Dolapdere Caddesi'nde yasak olmasına rağmen ön koltuğa maskesiz yolcu alan bir taksiciyle 285 TL ceza kesildi. Taksici görevini yapan polis memurlarına tepki gösterirken, maske verilen kadın yolcu bir süre sonra maskeyi çıkararak yere fırlattı.