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    HaberlerEkonomi Haberleri Altının kilogramı 301 bin liraya yükseldi
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    29.01.2020 - 16:59 | | AA

    Altının kilogramı 301 bin liraya yükseldi

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 301 bin liraya yükseldi.

    Altının kilogramı 301 bin liraya yükseldi

    Altın piyasasında, en düşük 300 bin 800 lira, en yüksek 301 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 301 bin liraya yükseldi.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 77 milyon 898 bin 164,97 lira, işlem miktarı ise 3.620,29 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 88 milyon 236 bin 874,53 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Senna Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi şeklinde sıralandı.

    Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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